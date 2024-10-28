Черчесов выбрал состав Казахстана на матчи Лиги наций

Главный тренер сборной Казахстана по футболу Станислав Черчесов определился с расширенным списком команды на предстоящие матчи Лиги наций против Австрии и Норвегии, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу КФФ.

В его список вошли 37 игроков.

Вратари: Игорь Шацкий ("Актобе"), Александр Заруцкий ("Астана"), Стас Покатилов ("Тобол"), Темирлан Анарбеков ("Женис");

Защитники: Алибек Касым ("Актобе"), Александр Марочкин, Ян Вороговский, Марат Быстров (все - "Астана"), Нуралы Алип ("Зенит", Россия), Роман Асранкулов, Еркин Тапалов (оба - "Тобол"), Лев Скворцов ("Шинник", Россия), Сергей Малый, Султанбек Астанов (оба - "Ордабасы"), Улар Жаксыбаев ("Кызылжар"), Адильбек Жумаханов ("Атырау"), Мейрамбек Калмырза, Асхат Балтабеков (оба - "Жетысу"), ;

Полузащитники: Асхат Тагыберген, Бауыржан Исламхан, Айбол Абикен (все - "Ордабасы"), Рамазан Оразов ("Силькеборг", Дания), Максим Самородов ("Ахмат", Россия), Бахтиер Зайнутдинов ("Бешикташ", Турция), Аслан Дарабаев ("Елимай"), Исламбек Куат, Абзал Бейсебеков, Эльхан Астанов (все - "Астана"), Ислам Чесноков ("Тобол"), Андрей Ульшин ("Кайрат"), Галымжан Кенжебек ("Акритас", Кипр);

Нападающие: Абат Аймбетов ("Адана Демирспор", Турция), Айбар Жаксылыков ("Кайсар"), Оралхан Омиртаев (БАТЭ, Беларусь), Рамазан Каримов ("Астана"), Жан Али Пайруз ("Елимай"), Артур Шушеначев ("Сочи", Россия).

Напомним, 14 ноября сборная Казахстана примет австрийцев в Алматы, а 17-го сыграет в Осло с Норвегией.

На счету подопечных Черчесова одно очко в группе 3 Лиги B. Команда занимает последнее, четвертое место.