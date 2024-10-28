Кекер против своих и борьба за золото. В чем загвоздка матча "Кайрат" - "Ордабасы" в КПЛ?

Центральный матч 25-го тура казахстанской премьер-лиги (КПЛ) вновь пройдет в Алматы. На сей раз на "Центральном" сыграют претендующие на чемпионство "Кайрат" и "Ордабасы". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о том, чего ждать от этого противостояния.

"Кайрат" лидирует в таблице чемпионата (41), а "Ордабасы" замыкает топ-3 (39). Но оба коллектива отстают от "Астаны" (40) по потерянным очкам, так как у столичных есть игра в запасе, которую они проведут уже 30 октября.

Что же касается матча "Кайрат" - "Ордабасы", то он состоится в субботу, 2 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по казахстанскому времени.

Обе команды нуждаются в победе, чтобы продолжить борьбу за чемпионство. Понятно, что шансов у "Кайрата" побольше, о чем мы уже писали в наших раскладах , но шымкентцы точно намерены биться до тех пор, пока вопрос не станет решенным.

В первом круге команды встречались в третьем туре, и "Кайрату" удалось одержать выездную победу в Шымкенте со счетом 2:1. Тогда в свои ворота мяч срезал защитник "Ордабасы" Игорь Пластун, а Жоао Пауло, забив в ворота бывшей команды, удвоил преимущество гостей. Лишь ближе к концовке встречи хозяева отквитали один гол за счет действий Жасура Яхшибоева.

Самое любопытное, что эту победу для "Кайрата" добыл их бывший тренер Кирилл Кекер. А в субботу он же выведет на центральный матч тура уже "Ордабасы", и его задачей будет обыграть чуть ли не родной клуб, в котором он трудился на протяжении нескольких лет, и лишить болельщиков этого самого клуба мечты о первом за четыре года чемпионстве.

Кекер начинал сезон в роли тренера "Кайрата", но уже в конце апреля покинул свой пост после двух подряд поражений в КПЛ. В конце лета он вернулся к тренерской деятельности, возглавив "осиротевший" после отставки Александра Седнева "Ордабасы". Но у руля шымкентцев он добыл только три победы при четырех поражениях.

Кто знает, может, именно из-за нежелания участвовать в этом противостоянии он и пытался подать в отставку после неожиданного поражения от "Жениса" в субботу (1:2). Но, в любом случае, руководство отклонило эту отставку, и их можно понять. В чем смысл покидать свой пост за два тура до финиша первенства? Тем более команда все еще имеет шансы стать чемпионом.

Поэтому это будет действительно сложный матч для Кекера, причем со всех сторон. Болельщики его нынешней команды тоже давят и требуют результатов - после поражения от "Жениса" некоторые фанаты поругались с лидерами, в том числе с Асхатом Тагыбергеном. Команда проиграла два матча подряд, в разы уменьшив шансы на второе подряд чемпионство и растеряв лидерство. Поэтому матч в Алматы может стать либо окончательной катастрофой для Кекера и "Ордабасы" в целом, либо шансом на спасение всей ситуации.

У "Кайрата" дела получше, хотя и они проиграли с начала осени два матча прямым конкурентам - "Астане" (0:1) и "Актобе" (1:2). Но в двух последних турах они одержали две победы с общим счетом 7:2, пусть это и были соперники из нижней части таблицы.

Но назвать алматинцев идеальными язык тоже не повернется. Ситуация не столь плачевная, как в "Ордабасы", но в последней игре с "Жетысу" (2:1) они забили победный мяч только на второй добавленной минуте.

Хоть к домашней игре они подходят в статусе фаворита, шансов на чемпионство у "Кайрата" чуть поменьше, чем у находящейся в форме и лидирующей по потерянным очкам "Астаны". Да и "Ордабасы", после двух поражений кряду, явно будет заряжен на борьбу.

В субботу многое в чемпионской гонке КПЛ-2024 может предрешить именно противостояние "Кайрата" и "Ордабасы". Кто же окажется сильнее в этом столкновении? И сможет ли Кекер выиграть второй матч за сезон в этом противостоянии, представляя разные команды? Узнаем уже в конце недели.

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