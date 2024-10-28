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Мировой футбол
Вчера 19:45
 

Скандал на "Золотом мяче". Известен неожиданный победитель - "Реал" не поедет на вручение

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Скандал на "Золотом мяче". Известен неожиданный победитель - "Реал" не поедет на вручение ©depositphotos.com/ferdel99

За несколько часов до вручения "Золотого мяча" неофициальный источник назвал победителя награды, сообщают Vesti.kz.

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За несколько часов до вручения "Золотого мяча" неофициальный источник назвал победителя награды, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Madrid Universal со ссылкой на журналиста Хосе Луиса Санчеса, победителем голосования стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Этот результат вызывает удивление, так как главным фаворитом считался Винисиус Жуниор из мадридского "Реала".

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Источник сообщает, что представители "Реала" в шоке от итогов голосования и планируют бойкотировать церемонию в Париже в знак протеста.

Напомним, награждение в столице Франции в легендарном театре "Шатле" состоится в ночь с 28 на 29 октября. Начало в 00:00 по казахстанскому времени.

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Для поклонников футбола, прямая трансляция церемонии будет доступна на официальном YouTube-канале журнала L’Équipe.

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Золотой мяч Реал Мадрид Манчестер Сити Футбол Испания

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