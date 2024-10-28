Скандал на "Золотом мяче". Известен неожиданный победитель - "Реал" не поедет на вручение

За несколько часов до вручения "Золотого мяча" неофициальный источник назвал победителя награды, сообщают Vesti.kz.

Как сообщает Madrid Universal со ссылкой на журналиста Хосе Луиса Санчеса, победителем голосования стал полузащитник "Манчестер Сити" и сборной Испании Родри.

Этот результат вызывает удивление, так как главным фаворитом считался Винисиус Жуниор из мадридского "Реала".

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Источник сообщает, что представители "Реала" в шоке от итогов голосования и планируют бойкотировать церемонию в Париже в знак протеста.

Напомним, награждение в столице Франции в легендарном театре "Шатле" состоится в ночь с 28 на 29 октября. Начало в 00:00 по казахстанскому времени.

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Для поклонников футбола, прямая трансляция церемонии будет доступна на официальном YouTube-канале журнала L’Équipe.

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