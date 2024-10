Известен победитель “Золотого мяча"-2024: в сеть утекли результаты голосования

Имя победителя престижной награды "Золотой мяч"-2024 будет официально объявлено в Париже (Франция) в ночь с 28 на 29 октября. Однако сеть уже бурлит слухами о возможной утечке результатов. По неподтвержденной информации, список с двенадцатью лучшими игроками, распределенными по итогам голосования, просочился в интернет и мгновенно разлетелся по социальным сетям, передают Vesti.kz.

Согласно этому списку, нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор станет обладателем "Золотого мяча", набрав 630 очков и обогнав ближайшего конкурента - Родри из "Манчестер Сити" на 54 балла.

В матче "Реал" - "Барселона" установлен рекорд века

Тройка лидеров выглядит так:

1. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал" Мадрид) - 630 очков;

2. Родри (Испания, "Манчестер Сити") - 576 очков;

3. Джуд Беллингем (Англия, "Реал") - 422 очка.

Судя по утечке, Килиан Мбаппе ("Реал") занял четвертое место, а Эрлинг Холанд - лишь шестое, что стало неожиданностью для фанатов, ведь он забил 38 голов в 45 играх за "Манчестер Сити" в прошлом сезоне.

The moment we've all been waiting for ⚽️✨ #ballondor pic.twitter.com/DrV8CAfE3U