Известен победитель “Золотого мяча"-2024: в сеть утекли результаты голосования
Имя победителя престижной награды "Золотой мяч"-2024 будет официально объявлено в Париже (Франция) в ночь с 28 на 29 октября. Однако сеть уже бурлит слухами о возможной утечке результатов. По неподтвержденной информации, список с двенадцатью лучшими игроками, распределенными по итогам голосования, просочился в интернет и мгновенно разлетелся по социальным сетям, передают Vesti.kz.
Имя победителя престижной награды "Золотой мяч"-2024 будет официально объявлено в Париже (Франция) в ночь с 28 на 29 октября. Однако сеть уже бурлит слухами о возможной утечке результатов. По неподтвержденной информации, список с двенадцатью лучшими игроками, распределенными по итогам голосования, просочился в интернет и мгновенно разлетелся по социальным сетям, передают Vesti.kz.
Согласно этому списку, нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор станет обладателем "Золотого мяча", набрав 630 очков и обогнав ближайшего конкурента - Родри из "Манчестер Сити" на 54 балла.
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Тройка лидеров выглядит так:
1. Винисиус Жуниор (Бразилия, "Реал" Мадрид) - 630 очков;
2. Родри (Испания, "Манчестер Сити") - 576 очков;
3. Джуд Беллингем (Англия, "Реал") - 422 очка.
Судя по утечке, Килиан Мбаппе ("Реал") занял четвертое место, а Эрлинг Холанд - лишь шестое, что стало неожиданностью для фанатов, ведь он забил 38 голов в 45 играх за "Манчестер Сити" в прошлом сезоне.
The moment we've all been waiting for ⚽️✨ #ballondor pic.twitter.com/DrV8CAfE3U— Ballon d'Or (@ballondor) October 27, 2024
Остальные позиции выглядят так:
4. Килиан Мбаппе (Франция, ПСЖ) - 317 очков;
5. Гарри Кейн (Англия, Бавария Мюнхен) - 201 очко;
6. Эрлинг Холанд (Норвегия, Манчестер Сити) - 195 очков;
7. Ламин Ямал (Испания, Барселона) - 128 очков;
8. Фил Фоден (Англия, Манчестер Сити) - 29 очков;
9. Дани Ольмо (Испания, Барселона) - 25 очков;
10. Флориан Виртц (Германия, Байер Леверкузен) - 24 очка;
11. Дани Карвахаль (Испания, Реал Мадрид) - 17 очков;
12. Антонио Рюдигер (Германия, Реал Мадрид) - количество очков неизвестно.
"Золотой мяч"-2024: время начала церемонии, где смотреть и кто претенденты
WSHHH LA LISTE DU BALLON D’OR ELLE A LEAK pic.twitter.com/ae6FKhYYyf— Diaby ⚔️ (@Diaby_lv1) October 27, 2024
Напомним, что официальное подтверждение победителя, как и полный список результатов, будет объявлен на блестящей церемонии, начало которой запланировано на 0:00 по времени Астаны. Подробную информацию можно узнать здесь.
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