В матче "Реал" - "Барселона" установлен рекорд века

Польский форвард "Барселоны" Роберт Левандовски установил рекорд века в матче с мадридским "Реалом", передает Vesti.kz.

Встреча закончилась разгромной гостевой победой "каталонцев" (4:0), а сам Роберт дважды забил в "эль классико". Таким образом, Левандовски стал самым возрастным игроком в 21-м веке, сделавшим дубль в важнейшем дерби чемпионата Испании. Новый рекорд по этому показателю – 36 лет и 66 дней.

Таким образом, "Барселона", находясь в статусе лидера, набрала 30 очков и на шесть баллов оторвалась от "Реала", который, потерпел первое поражение в Ла Лиге текущего сезона.



Левандовски играл за мюнхенскую "Баварию", дортмундскую "Боруссию", польские "Лех" и "Знич". За "Барселону" он начал выступать с 2022 года. Он провел 80 матчей и 56 матчей.