Во France Football разоблачили Роналду и показали его истинное отношение к "Золотому мячу"

Редактор France Football Венсан Гарсия высказался об отношении Криштиану Роналду к премии "Золотой мяч", передает Vesti.kz со ссылкой на The Times.

Церемония вручения "Золотого мяча"-2024 состоится в Париже 28 октября.

"Обладатели "Золотого мяча" имеют право появляться на всех будущих церемониях. Но они не все приходят, некоторые расстроены из-за нас. Я не знаю наверняка – я не общаюсь с Криштиану Роналду напрямую – но бывшие обладатели "Золотого мяча" голосуют за приз лучшему молодому игроку. Роналду не голосовал ни в этом году, ни в прошлом", - сказал Гарсия .

Роналду выигрывал "Золотой мяч" пять раз в своей карьере. Сейчас он играет в чемпионате Саудовской Аравии за "Аль-Наср".