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Испания
Вчера 22:10
 

Тренер "Барселоны" получил признание после разгрома "Реала"

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Тренер "Барселоны" получил признание после разгрома "Реала" ©x.com/FCBarcelona

Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик признан "Тренером месяца" в чемпионате Испании по итогам октября, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Ла Лиги.

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Наставник "Барселоны" Ханс-Дитер Флик признан "Тренером месяца" в чемпионате Испании по итогам октября, сообщают Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу Ла Лиги.

Под его руководством команда провела идеальный месяц, одержав три победы в трех матчах чемпионата, включая впечатляющую выездную победу над "Реалом" со счетом 4:0.

В борьбе за титул Флик обошел Карло Анчелотти из "Реала" и Иманоля Альгуасиля из "Реал Сосьедад".

Напомним, немецкий специалист возглавил "сине-гранатовых" летом 2024 года. Ранее он тренировал "Баварию" и сборную Германии.


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