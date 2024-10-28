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Вчера 18:02
 

Вызовут в сборную Казахстана? Форвард "Шахтера" обратил внимание Черчесова

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Вызовут в сборную Казахстана? Форвард "Шахтера" обратил внимание Черчесова ©КФФ

Нападающий карагандинского "Шахтера" Айбар Абдулла является кандидатом для вызова в сборную Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz

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Нападающий карагандинского "Шахтера" Айбар Абдулла является кандидатом для вызова в сборную Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz

Ранее главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов уже говорил о том, что продолжит привлекать к составу сборной новых, молодых игроков. Среди кандидатов на включение в список есть в том числе Абдулла. 

Форвард показал себя достаточно продуктивно в молодежной сборной Казахстана. В четырех матчах осеннего периода отбора Евро-2025 нападающий отметился двумя голами и двумя ассистами. Кроме того, Абдулла отличился в недавнем матче чемпионата Казахстана с "Кызылжаром". 

22-летнего игрока могут включить в расширенный список на ближайшие матчи с Австрией и Норвегией. 

Напомним, что ассистентами Черчесова в сборной Казахстана являются Константин Горовенко и Елдос Ахметов, которые еще недавно работали в тренерском штабе молодежной сборной Казахстана.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 22 12 5 5 36-20 41
2 Астана 21 12 4 5 31-16 40
3 Ордабасы 22 11 6 5 33-21 39
4 Актобе 22 10 7 5 34-25 37
5 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
6 Тобол 22 10 6 6 32-21 36
7 Атырау 21 8 8 5 24-16 32
8 Кайсар 22 8 7 7 24-23 31
9 Кызылжар 22 6 5 11 22-24 23
10 Жетысу 22 5 8 9 17-26 23
11 Женис 22 6 5 11 17-30 23
12 Туран 22 5 4 13 15-36 19
13 Шахтер 23 2 4 17 11-42 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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