Вызовут в сборную Казахстана? Форвард "Шахтера" обратил внимание Черчесова

Нападающий карагандинского "Шахтера" Айбар Абдулла является кандидатом для вызова в сборную Казахстана, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Ранее главный тренер сборной Казахстана Станислав Черчесов уже говорил о том, что продолжит привлекать к составу сборной новых, молодых игроков. Среди кандидатов на включение в список есть в том числе Абдулла.

Форвард показал себя достаточно продуктивно в молодежной сборной Казахстана. В четырех матчах осеннего периода отбора Евро-2025 нападающий отметился двумя голами и двумя ассистами. Кроме того, Абдулла отличился в недавнем матче чемпионата Казахстана с "Кызылжаром".

22-летнего игрока могут включить в расширенный список на ближайшие матчи с Австрией и Норвегией.

Напомним, что ассистентами Черчесова в сборной Казахстана являются Константин Горовенко и Елдос Ахметов, которые еще недавно работали в тренерском штабе молодежной сборной Казахстана.