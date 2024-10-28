МЮ уволил тен Хага и потерял 11 миллиардов
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе главного тренера Эрика тен Хага, сообщает корреспондент Vesti.kz.
"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе главного тренера Эрика тен Хага, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Нидерландский наставник работал в клубе с апреля 2022 года и привел "манкунианцев" к завоеванию двух внутренних трофеев, выиграв Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году.
Временно исполняющим обязанности главного тренера команды будет другой нидерландский специалист, экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой. Он будет возглавлять клуб, пока не назначат нового главного тренера.
"Манчестер Юнайтед" провалил начало сезона и занимает сейчас 14 место в АПЛ. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что нидерландский специалист получит 22 миллиона евро (11,5 миллиардов тенге) в качестве неустойки - это третий показатель за всю историю футбола.
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