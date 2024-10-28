МЮ уволил тен Хага и потерял 11 миллиардов

"Манчестер Юнайтед" объявил об уходе главного тренера Эрика тен Хага, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Нидерландский наставник работал в клубе с апреля 2022 года и привел "манкунианцев" к завоеванию двух внутренних трофеев, выиграв Кубок лиги в 2023 году и Кубок Англии в 2024 году.

Временно исполняющим обязанности главного тренера команды будет другой нидерландский специалист, экс-форвард "Манчестер Юнайтед" Рууд ван Нистелрой. Он будет возглавлять клуб, пока не назначат нового главного тренера.

"Манчестер Юнайтед" провалил начало сезона и занимает сейчас 14 место в АПЛ. Инсайдер Фабрицио Романо сообщает, что нидерландский специалист получит 22 миллиона евро (11,5 миллиардов тенге) в качестве неустойки - это третий показатель за всю историю футбола.