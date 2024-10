Определился лучший тренер мира 2024 года

Наставник мадридского "Реала" Карло Анчелотти назван тренером года по версии France Football на вручении "Золотого мяча" в Париже, сообщают Vesti.kz.

Эта категория введена впервые и отмечает вклад тренеров мужских и женских команд.

В этой номинации Анчелотти опередил Хаби Алонсо из "Байера", который не знал поражений в прошлом сезоне Бундеслиги, победителя Евро-2024 Луиса де ла Фуэнте (сборная Испании), Джан Пьеро Гасперини ("Аталанта"), Пепа Гвардиолу ("Манчестер Сити") и Лионеля Скалони (сборная Аргентины).

Отметим, что церемония в столице Франции проходит без действующих игроков и руководства "Реала". Подробности - здесь.

Carlo Ancelotti from @realmadrid is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!



Congrats @MrAncelotti! #ballondor pic.twitter.com/95ZBTRxvao