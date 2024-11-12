В "Кайрате" сделали заявление о трансфере футболиста сборной Узбекистана из РПЛ

В "Кайрате" обозначили позицию по одному из легионеров - защитнику сборной Узбекистана Иброхимхалилу Юлдошеву. В беседе с корреспондентом Vesti.kz владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев прокомментировал будущее игрока.

Юлдошев провел сезон в "Кайрате" в рамках арендного соглашения, права на игрока принадлежат российскому клубу "Пари НН".

"Пока у большинства легионеров есть контракты, только Юлдошев у нас на правах аренды, мы ведем переговоры, у нас есть право выкупа", - заявил Боранбаев.

В прошедшем сезоне 23-летний защитник сыграл за "Кайрат" 23 матча во всех турнирах, отметившись двумя голами и четырьмя ассистами.

Контракт Юлдошева с "Пари НН" действует до июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 800 тысяч евро.