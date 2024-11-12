Стало известно, когда Шавкат Рахмонов возглавит рейтинг UFC

Популярный аккаунт об MMA в соцсети X World of MMA поделился предполагаемым рейтингом топ-15 полусреднего веса UFC в сентябре 2025 года, сообщают Vesti.kz.

Список рассчитан искусственным интеллектом. В нем, непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов в ранге чемпиона дивизиона является первым номером рейтинга.

На данный момент, Рахмонов занимает третье место в дивизионе. Первое место у Леона Эдвардса, а второе - у Камару Усмана. Чемпионом полусреднего веса является Белал Мухмаммад, с которым Шавкат должен был подраться 7 декабря на UFC 310. Однако американский боец палестинского происхождения, снялся с боя из-за проблем со здоровьем.

Предполагаемый рейтинг топ-15 полусреднего дивизиона UFC через десять месяцев:

Шавкат Рахмонов (Чемпион) Леон Эдвардс Иан Мачадо Гарри Белал Мухаммад Карлос Пратес Колби Ковингтон Гилберт Бернс Майкл Моралес Джек Делла Маддалена Шон Брейди Стивен Томпсон Висенте Луке Майкл Пейдж Джефф Нил Хоакин Бакли

В этом списке учитываются текущая динамика, последние выступления и возможные будущие бои.