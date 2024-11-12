Стало известно, когда Шавкат Рахмонов возглавит рейтинг UFC
Популярный аккаунт об MMA в соцсети X World of MMA поделился предполагаемым рейтингом топ-15 полусреднего веса UFC в сентябре 2025 года, сообщают Vesti.kz.
Популярный аккаунт об MMA в соцсети X World of MMA поделился предполагаемым рейтингом топ-15 полусреднего веса UFC в сентябре 2025 года, сообщают Vesti.kz.
Список рассчитан искусственным интеллектом. В нем, непобежденный казахстанец Шавкат Рахмонов в ранге чемпиона дивизиона является первым номером рейтинга.
На данный момент, Рахмонов занимает третье место в дивизионе. Первое место у Леона Эдвардса, а второе - у Камару Усмана. Чемпионом полусреднего веса является Белал Мухмаммад, с которым Шавкат должен был подраться 7 декабря на UFC 310. Однако американский боец палестинского происхождения, снялся с боя из-за проблем со здоровьем.
Предполагаемый рейтинг топ-15 полусреднего дивизиона UFC через десять месяцев:
- Шавкат Рахмонов (Чемпион)
- Леон Эдвардс
- Иан Мачадо Гарри
- Белал Мухаммад
- Карлос Пратес
- Колби Ковингтон
- Гилберт Бернс
- Майкл Моралес
- Джек Делла Маддалена
- Шон Брейди
- Стивен Томпсон
- Висенте Луке
- Майкл Пейдж
- Джефф Нил
- Хоакин Бакли
В этом списке учитываются текущая динамика, последние выступления и возможные будущие бои.
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