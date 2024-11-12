Назван соперник Шавката Рахмонова в UFC: бой пройдет в декабре

Тренер непобежденного бойца UFC Шавката Рахмонова (18-0) Эдуард Базров в интервью Tengri Sport сообщил, что следующим оппонентом казахстанца станет экс-чемпион Камару Усман (20-4), передают Vesti.kz.

Ранее у Рахмонова планировался бой за титул в полусреднем весе на турнире UFC 310 против действующего чемпиона Белала Мухаммада (24-3). Однако поединок был отменен из-за инфекции, обнаруженной у Мухаммада в ноге.

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После отмены титульного боя Рахмонов сразу заявил о готовности сразиться с другим соперником на том же турнире 7 декабря. Свое согласие на бой против Шавката выразили Усман и бывший претендент на пояс Колби Ковингтон (17-4).

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"Я с большой вероятностью уверен, что нашим следующим соперником будет Камару Усман. Он уехал в Денвер, тренируется отдельно уже с Тремором Уиттманом. И, скорее всего, UFC ему сделает хорошее предложение. Он будет выступать с Шавкатом. Это мое мнение. Я думаю так, потому что остальные кандидатуры не подходят для нас. Потому что одни в топ-15, другие в топ-10. Третьи просто болтают, что хотят. Самый предпочтительный на сегодняшний день, не беря в расчет Белала Мухаммада, это Камару Усман, это наша возможность. Это очень сильный соперник, с большей вероятностью вы увидите Шавката в противостоянии с Камару Усманом, но не за титул", - рассказал Эдуард Базров в интервью Tengri Sport.

Усман, известный как "Нигерийский кошмар", выступает в UFC с 2015 года. В марте 2019-го он завоевал титул, победив единогласным решением судей чемпиона Тайрона Вудли. За время правления Усман успешно защитил пояс несколько раз, но в августе 2022 года утратил титул после тяжелого нокаута от британца Леона Эдвардса.

В 2023 году Усман и Эдвардс встретились снова - в напряженном реванше Эдвардс удержал чемпионский пояс, одержав победу по решению судей. В октябре того же года Усман провел поединок в среднем весе против Хамзата Чимаева, но снова проиграл судейским решением.

Напомним, что Рахмонов еще не выходил в октагон в этом году, последний бой он провел в декабре 2023-го, когда во втором раунде "задушил" американца Стивена Томпсона.