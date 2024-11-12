Рахмонов узнал место в рейтинге UFC после отмены боя с чемпионом

UFC представил обновленную версию рейтинга бойцов полусреднего веса, где выступает казахстанский боец Шавкат Рахмонов (18-0), передает Vesti.kz.

В верхней части списка изменений не произошло. Первое место занимает Леон Эдвардс из Великобритании, за ним идут американский боец Камару Усман, а Рахмонов замыкает тройку сильнейших. Чемпионом остается другой представитель США Белал Мухаммад.

Бывшие оппоненты Шавката американцы Стивен Томпсон и Джефф Нил поменялись местами: Томпсон поднялся на десятую строчку, сместив на одну позицию Нила.

На 13-ом месте в рейтинге оказался претендент на бой с Шавкатом бразилец Карлос Пратес. Он потеснил Майкла Пейджа из Великобритании, который упал на последнее, 15-е место в рейтинге.

Еще один экс-оппонент Рахмонова Нил Мэгни (США) покинул топ-15.

Как известно, Рахмонов должен был выступить 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе. В соперниках значился действующий чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад. Однако американский боец палестинского происхождения снялся с поединка из-за проблем со здоровьем. Ему уже ищут замену.

Напомним, что Рахмонов еще не выходил в октагон в этом году, последний бой он провел в декабре 2023-го, когда во втором раунде "задушил" американца Стивена Томпсона.