Назван новый соперник Рахмонова: он идет 17-0

Назван новый соперник казахстанского бойца UFC Шавката Рахмонова (18-0) после отмены боя с чемпионом Белалом Мухаммадом (24-3-0-1), передает Vesti.kz со ссылкой на Спорт Шредингера.

Накануне появилась информация о том, что и Камару Усман и Колби Ковингтон отказались от поединка с Рахмоновым на UFC 310. Сейчас им на смену рассматривается топовый эквадорец Майкл Моралес (17-0) или бразилец Карлос Пратес (21-6).

"Последний новичок в топ-15 рейтинга полусреднего веса UFC - эквадорец Майкл Моралес, у которого 17-0 в ММА и 5-0 в UFC. Для сравнения: у Шавката - 18-0 в ММА и 6-0 в UFC. В конце августа Моралес после победы нокаутом над Нилом Мэгни в первом раунде залетел сразу на 12-е место. Во вторник в топ-15 UFC должен войти бразилец Карлос Пратес, который в минувшие выходные нокаутировал Мэгни в первом раунде. Пратес идет на серии из 10 досрочных побед в ММА, а в этом году выиграл досрочно все четыре боя в UFC", - отмечается в публикации.

Рахмонов еще не выходил в октагон в этом году, последний бой он провел в декабре 2023-го, когда во втором раунде "задушил" американца Стивена Томпсона.

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