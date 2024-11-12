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Стала известна позиция Камару Усмана по бою с Шавкатом Рахмоновым

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Стала известна позиция Камару Усмана по бою с Шавкатом Рахмоновым ©Tengrinews/Turar Kazangapov

Топовые бойцы UFC Камару Усман и Колби Ковингтон отказались драться с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, передает Vesti.kz.

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Топовые бойцы UFC Камару Усман и Колби Ковингтон отказались драться с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым, передает Vesti.kz.

Его поединок запланирован 7 декабря на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"По нашей информации, UFC все еще ищут соперника для Шавката, но Камару и Колби от боя отказались, при этом есть одна кандидатура, которая недавно пополнила топ-15. Очень надеемся, что бой Рахмонова все же состоится на UFC 310", - сообщил телеграм-канал "Вестник ММА".

Изначально Рахмонов должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом 8 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе. Однако американский боец палестинского происхождения снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.

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