Чемпион в весе Рахмонова выступил с неожиданным предложением к UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад предложил устроить поединок между двумя ветеранами октагона, чья карьера в последнее время складывается неудачно, сообщают Vesti.kz.

Речь идет о Ниле Мэгни и экс-обладателе временного чемпионского пояса в легком весе Тони Фергюсоне.

"Давайте теперь поединок Нила Магни с Тони Фергюсоном", - написал Магни на своей странице в социальных сетях.

Накануне Мэгни на турнире UFC Vegas 100 уступил нокаутом бразильцу Карлосу Пратесу.

Фергюсон проиграл последние восемь боев подряд.

Отметим, что Мухаммад должен был 8 декабря на UFC 310 драться с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Но, поединок сорвался из-за отказа Белала, у которого обнаружилась инфекция в ноге.