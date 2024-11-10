Чемпион в весе Рахмонова выступил с неожиданным предложением к UFC
Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад предложил устроить поединок между двумя ветеранами октагона, чья карьера в последнее время складывается неудачно, сообщают Vesti.kz.
Чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад предложил устроить поединок между двумя ветеранами октагона, чья карьера в последнее время складывается неудачно, сообщают Vesti.kz.
Речь идет о Ниле Мэгни и экс-обладателе временного чемпионского пояса в легком весе Тони Фергюсоне.
"Давайте теперь поединок Нила Магни с Тони Фергюсоном", - написал Магни на своей странице в социальных сетях.
Накануне Мэгни на турнире UFC Vegas 100 уступил нокаутом бразильцу Карлосу Пратесу.
Фергюсон проиграл последние восемь боев подряд.
Отметим, что Мухаммад должен был 8 декабря на UFC 310 драться с непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым. Но, поединок сорвался из-за отказа Белала, у которого обнаружилась инфекция в ноге.
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