Стремительным нокаутом обернулся бой бывшего соперника Рахмонова в UFC

В ночь на 10 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе состоялся юбилейный турнир UFC Vegas 100, где в главном событии встретились Нил Магни (29-13) и Карлос Пратес (21-6), сообщают Vesti.kz.

Поединок завершился быстрой победой Пратеса - он нокаутировал соперника уже в первом раунде.

Таким образом, бразилец оформил 21 победу в карьере, а американец потерпел 13 поражение.

Will he ever get past Round 3?



Carlos Prates finishes Neil Magny in Round 1 at #UFCVegas100 pic.twitter.com/5nnpM8baF5 — UFC (@ufc) November 10, 2024

Главный кард турнира также принес яркие результаты: Ренье Де Риддер удушающим приемом одолел Джеральда Мершарта, Гастон Боланос уверенно победил Кортэвиуса Ромиоса (судейские карточки - 30-26, 30-27, 30-27), Джиллиан Робертсон оказалась сильнее Луаны Пиньеро (29-27, 29-28, 29-28), а Мансур Абдул-Малик финишировал Душко Тодоровича техническим нокаутом в первом раунде.

Напомним, летом 2022 года Мэгни встречался с Шавкатом Рахмоновым и досрочно проиграл ему в начале второго раунда.