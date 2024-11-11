Изменилось место Рыбакиной в мировом рейтинге после Итогового турнира WTA

Женская теннисная ассоциация (WTA) представила обновленный рейтинг в одиночном и парном разрядах, передают Vesti.kz.

Лучшая казахстанская теннисистка в одиночном разряде Елена Рыбакина, после неудачного выступления на Итоговом турнире WTA в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), опустилась с пятого места на шестое.

Вторая ракетка страны Юлия Путинцева сохранила за собой 29-ю строчку.

Топ-3 остался без изменений: Арина Соболенко (Беларусь), Ига Швентек (Польша) и Кори Гауфф (США).

Лучшая казахстанская парница Анна Данилина осталась на 22-м месте.

Первые две позиции в списке парного разряда удержали за собой чешка Катерина Синякова и новозеландка Эрин Рутлифф. Канадка Габриэла Дабровски сменила на третьей строчке украинку Людмилу Киченок.

Напомним, на Итоговом турнире WTA Рыбакина проиграла итальянке Жасмин Паолини и китаянке Циньвэнь Чжэн, а также победила Арину Соболенко, не сумев выйти в плей-офф и заняв четвертое место в "Фиолетовой группе".

Сколько заработала Рыбакина на заключительном турнире сезона

В этом сезоне Рыбакина выиграла три турнира серии WTA 500 - в Брисбене, Абу-Даби и Штутгарте.

