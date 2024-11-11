Обладатель "Золотого мяча" нашел "Ман Сити" нового игрока: вместо себя и за 60 миллионов

"Манчестер Сити" планирует приобрести звезду "Реал Сосьедада" Мартина Субименди за 60 миллионов фунтов стерлингов в январе - по совету травмированного полузащитника Родри, передают Vesti.kz со ссылкой на Daily Star.

Отмечается, что "Сити" изо всех сил пытается заполнить пустоту, образовавшуюся после серьезной травмы колена Родри, из-за которой он, как ожидается, не сыграет до начала следующего сезона.

Но теперь, похоже, Хосеп Гвардиола, чья команда проиграла ряд матчей в этом сезоне, определил потенциальную замену своему обладателю "Золотого мяча".

С небольшой помощью самого Родри, который, по словам источника, близкого к клубу, "проинформировал" главного тренера "Сити" о качествах соотечественника Субименди, уже вызывавшегося в сборную Испании.

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25-летний опорный полузащитник обладает многими качествами Родри - в частности, способностью контролировать игру и действовать из глубины поля.

Это делает его идеальным вариантом для того, чтобы зимой перейти в "Сити".

Хорошая новость для "Сити" в том, что Субименди вполне вписывается в их ценовой диапазон. В его контракте с "Реал Сосьедадом", который рассчитан до 2027 года, прописана сумма отступных в размере 60 миллионов фунтов стерлингов.

Интересно, что Субименди был трансферной целью "Ливерпуля" летом, но после прихода нового главного тренера Арне Слота "мерсисайдцы" решили пока его не подписывать. Это решение оставляет дверь открытой как для "Сити", так и других клубов.

В текущем сезоне Ла Лиги Субименди провел 13 матчей, забил 1 гол и отдал 1 ассист.

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