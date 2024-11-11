Беллингем может перейти в "Боруссию"

Дортмундская "Боруссия" снова нацелилась на семейство Беллингемов. Полтора года спустя после перехода Джуда Беллингема в мадридский "Реал", немецкий клуб планирует подписать его младшего брата - Джоба. По информации журналиста Алана Никсона, сделка может быть завершена уже в январе, передают Vesti.kz.

19-летний Джоб Беллингем является ключевым игроком "Сандерленда": в этом сезоне полузащитник провел 13 матчей, забив два гола и сделав одну результативную передачу.

Благодаря своим выступлениям игрок заработал репутацию одного из самых перспективных молодых футболистов Англии.

Этот трансфер станет серьезным вызовом для "красно-белых", который в настоящее время лидирует в Чемпионшипе и борется за возвращение в английскую премьер-лигу.

Согласно данным Transfermarkt, стоимость Беллингема составляет около 12 миллионов евро, однако "Сандерленд" вряд ли отпустит своего лидера за такую сумму.

Дортмундскому клубу, скорее всего, придется предложить около 24 миллиона евро, чтобы убедить "черных котов" расстаться с игроком.

Беллингем-младший, так же как и Джуд, выделяется на футбольном поле, из-за чего многие эксперты считают, что Джоб способен достичь уровня своего старшего брата, который стал ключевым игроком в "Реале".

Джоб начал свою карьеру в "Бирмингем Сити", где быстро зарекомендовал себя как один из главных талантов клуба.

Переход в "Сандерленд" дал ему шанс закрепиться в стартовом составе и продемонстрировать свои способности на более высоком уровне. За время своего пребывания в клубе он провел 60 матчей, забив девять голов и сделав две передачи.

С учетом впечатляющих выступлений Беллингема, интерес к нему проявляют не только "Боруссия", но и другие крупные европейские клубы. Однако "Сандерленд" надеется удержать игрока хотя бы до конца текущего сезона, чтобы сохранить свои шансы на повышение в классе.

Дортмундская команда известна своей способностью развивать молодых игроков. И руководство клуба уверено, что Беллингем-младший идеально впишется в систему и станет очередной звездочкой, засиявшей на "Сигнал Идуна Парк".

Если сделка состоится, она может стать одним из самых громких трансферов зимнего окна.

Напомним, Джуд Беллингем присоединился к дортмундской "Боруссии" в июле 2020 года, перейдя из "Бирмингем Сити" за 23 миллиона евро. В составе немецкого клуба он провел три сезона. В общей сложности Беллингем сыграл 92 матча в чемпионате Германии, забив 12 голов и отдав 16 результативных передач.

В июне прошлого года Джуд перешел в "Реал" за 103 миллиона евро. С учетом возможных бонусов сумма трансфера могла достигнуть около 134 миллионов евро, что делает его одной из самых дорогих сделок в истории футбола.

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