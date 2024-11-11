Что принесло "Кайрату" чемпионство? От побед на характере до супергола 19-летнего воспитанника

"Кайрат" в четвертый раз в истории завоевал чемпионство казахстанской премьер-лиги (КПЛ). По ходу сезона алматинцы переживали взлеты и падения, но в концовке выдали отличную серию, которая позволила им с минимальным отрывом опередить конкурентов из "Астаны". Корреспондент Vesti.kz вспомнил ключевые моменты, которые сыграли решающую роль в чемпионстве "Кайрата".

В этом материале мы уделили внимание встречам, где алматинцы вырывали драгоценные очки в концовках. В последние месяцы команде неоднократно приходилось демонстрировать характер. В четырех из восьми заключительных игр КПЛ-2024 желто-черные выдавали ударную концовку. Давайте по порядку.

Хладнокровный подход Ульшина в противостоянии с "Тоболом"

В 18-м туре "Кайрат" едва не потерпел домашнее поражение в важнейшем матче против "Тобола". На перерыв хозяева ушли в хорошем настроении, ведь гол Жоао Пауло придал им преимущество. Но второй тайм лучше начали уже хозяева, которые сначала сравняли счет, а за 17 минут до конца основного времени матча вырвались вперед.

Все шло к тому, что костанайцы увезут из Алматы три очка, но на 97-й минуте "Кайрат" получил право на штрафной, который был идеально реализован полузащитником Андреем Ульшиным.

Если бы в той игре "Кайрат" потерпел поражение, то сейчас все ждали бы "золотой матч" между ними и "Астаной", так как количество очков было бы равным.

Еще один ключевой момент со штрафным - Зария принес три очка

В матче 21-го тура "Кайрат" вновь играл дома, на сей раз - против "Кайсара". На бумаге казалось, что волки не станут сложным противником для хозяев, но эта мысль была обманчива.

Алматинцы столкнулись с проблемами по ходу встречи. Время поджимало, а голов не было. Но на 86-й минуте грузинский хавбек "Кайрата" Георгий Зария отличился образцовым голом со штрафного.

Завершись матч вничью, "Кайрат" не досчитался бы сразу двух баллов, и это напрямую отразилось бы на итоговой таблице - "Астана" опередила бы алматинцев на одно очко.

История из Талдыкоргана: камбэк на характере

Полмесяца назад "Кайрат" столкнулся с серьезным сопротивлением своих географических соседей из "Жетысу". Уже на третьей минуте выездного матча алматинцы пропустили гол.

В этом матче ключевую роль сыграли футболисты оборонительного плана. На 22-й минуте, после подачи с углового, отличился опытный Александр Мартынович. Затем голов не было до конца основного времени матча, но на второй добавленной еще один результативный удар головой записал в актив Офри Арад.

За счет позднего победного гола "Кайрат" набрал три очка вместо одного, и это сыграло немаловажную роль в итоговом успехе команды.

Супергол воспитанника в матче с "Ордабасы"

В начале ноября, в матче 25-го тура КПЛ, "Кайрат" принимал на своем поле "Ордабасы". В концовке первого тайма хозяева вышли вперед, но в середине второго гости, на тот момент являвшиеся действующими чемпионами страны, восстановили статус-кво.

Казалось, что все ведет к ничейному исходу, пока на 84-й минуте на дальний удар не решился вышедший на замену 19-летний воспитанник Олжас Байбек. Красивейший гол с такой дистанции застал врасплох голкипера соперников и шокировал опытных лидеров "Ордабасы".

Причем Байбек забил дебютный гол в премьер-лиге в ворота команды Кирилла Кекера - тренера, который в сезоне-2022 впервые дал ему, на тот момент еще 17-летнему юнцу, оказаться в заявке на матч КПЛ. Вряд ли Кекер тогда думал, что через два года он сам пострадает от таланта экс-подопечного.

Не пробей Байбек так в концовке матча с "Ордабасы", непонятно, чем бы все закончилось, и не факт, что "Кайрат" вообще набрал бы очки. Поэтому данный эпизод, с учетом того, что это случилось в предпоследнем туре, чуть ли не главный момент сезона для "Кайрата".

Напомним, что благодаря победе в КПЛ команда обеспечила себе участие в квалификации Лиги чемпионов 2025/26

Фото: ФК "Кайрат"©️