Винисиуса оценили в 130 миллиардов: назван будущий покупатель

Французский "Пари Сен-Жермен" проявил серьезный интерес к бразильской звезде мадридского "Реала" Винисиусу Жуниору. По информации испанского издания Fichajes, парижане готовы заплатить за 24-летнего вингера внушительные 250 миллионов евро (130 миллирадов тенге). Если сделка состоится, она станет новым рекордом в истории футбольных трансферов, передают Vesti.kz.

Несмотря на то, что "Реал" не горит желанием расставаться со своим лидером, подобное предложение может заставить руководство "сливочных" пересмотреть свою позицию. Все будет зависеть от решения самого Винисиуса.

В текущем сезоне бразильский нападающий демонстрирует великолепную форму: в 17 матчах за клуб он забил 12 голов и отдал 7 результативных передач.

Его рыночная стоимость, по данным Transfermarkt, составляет около 200 миллионов евро.

ПСЖ рассматривает Винисиуса как ключевого игрока, способного значительно усилить атакующий потенциал команды. После уходаклуб ищет звезду, которая сможет занять его место и стать новым символом их амбиций.

Французы надеются, что трансфер бразильца поможет им наконец-то добиться триумфа в Лиге чемпионов и укрепить позиции в национальном чемпионате.

С момента перехода в "Реал" в 2018 году Винисиус прошел путь от перспективного новичка до одного из лидеров команды.

Бразилец постоянно совершенствует свою игру, что доказывает его невероятный прогресс в реализации голевых моментов, за что его раньше критиковали.

Главный претендент "Золотого мяча" неоднократно становился героем ключевых матчей, забивая решающие голы и делая важные ассисты. Его вклад в победу "Реала" в Лиге чемпионов 2021/22 - яркий тому пример, где он забил единственный гол в финале.

Несмотря на свою скандальную репутацию, в сезоне-2023/24 Винисиус продемонстрировал выдающуюся результативность.

За клуб и сборную он сыграл 49 матчей, в которых отличился 26 голами и 11 ассистами. Из них 21 гол был забит в составе "Реала" в матчах Ла Лиги и Лиги чемпионов.

Для "Пари Сен-Жермена" подписание Винисиуса стало бы стратегически важным шагом. Его стиль игры идеально подходит под атакующую модель клуба, а сам бразилец может стать тем самым элементом, которого не хватало для завоевания главного европейского трофея.

В свою очередь, "Реал" может использовать внушительную сумму трансфера для укрепления состава, сохранив свою конкурентоспособность на высшем уровне.

Напомним, что хет-трик Винисиуса принес "Реалу" уверенную победу. Бразильский нападающий стал ключевым игроком в разгроме "Осасуны" в матче чемпионата Испании.