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КПЛ
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"Кайрат" оставят без престижного турнира после победы в КПЛ?

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"Кайрат" оставят без престижного турнира после победы в КПЛ? ©ФК "Кайрат"

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью "СЭ" рассказал о дате и месте проведения зимнего Кубка лиги, сообщают Vesti.kz. В предыдущем розыгрыше, который состоялся зимой 2024 года в ОАЭ, принимал участие алматинский "Кайрат".

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Президент РПЛ Александр Алаев в интервью "СЭ" рассказал о дате и месте проведения зимнего Кубка лиги, сообщают Vesti.kz. В предыдущем розыгрыше, который состоялся зимой 2024 года в ОАЭ, принимал участие алматинский "Кайрат".

"Мы на финишной прямой. Я жду подписания соглашения с каждым клубом и надеюсь, коллеги сделают красивое анонсирование. Но на мой взгляд, это будет лучший турнир по составу и надеюсь по качеству игры и организации за долгие долгие годы. Или лучший турнир межсезонья, будь то летнее или зимнее. Мы ждем грандов РПЛ, которые между собой выяснят, кто сильнее на РПЛ зимнем Кубке. Турнир пройдет в первые десять дней февраля в ОАЭ, в уже полюбившемся нам Абу-Даби", - сказал Алаев "СЭ".

Также президент РПЛ ответил на вопрос об участниках турнира.

"Мне хочется назвать состав турнира. Вы уже читали примерный, он очень близок к тому, что написано. Без иностранных команд. Это совместное решение РПЛ, генерального партнера и вещателя. Практика показала, что российскому болельщику гораздо интереснее матчи клубов РПЛ, нежели приглашенных, пусть и именитых гостей. Сейчас хотим, чтобы это было 6 команд РПЛ", - добавил Алаев.

Ранее сообщалось, что в турнире примут участие "Зенит", "Динамо", "Краснодар", "Спартак", ЦСКА и "Ростов".

Напомним, в феврале этого года алматинцы, ставшие чемпионами КПЛ-2024, сыграли на зимнем Кубке РПЛ вместе с российскими клубами "Ростов" (2:1), "Спартак" (0:6) и командой из ОАЭ "Шабаб Аль-Ахли" (0:2).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК Россия Казахстан Премьер-лига России КПЛ Футбол

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