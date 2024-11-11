"Кайрат" оставят без престижного турнира после победы в КПЛ?

Президент РПЛ Александр Алаев в интервью "СЭ" рассказал о дате и месте проведения зимнего Кубка лиги, сообщают Vesti.kz. В предыдущем розыгрыше, который состоялся зимой 2024 года в ОАЭ, принимал участие алматинский "Кайрат".

"Мы на финишной прямой. Я жду подписания соглашения с каждым клубом и надеюсь, коллеги сделают красивое анонсирование. Но на мой взгляд, это будет лучший турнир по составу и надеюсь по качеству игры и организации за долгие долгие годы. Или лучший турнир межсезонья, будь то летнее или зимнее. Мы ждем грандов РПЛ, которые между собой выяснят, кто сильнее на РПЛ зимнем Кубке. Турнир пройдет в первые десять дней февраля в ОАЭ, в уже полюбившемся нам Абу-Даби", - сказал Алаев "СЭ".

Также президент РПЛ ответил на вопрос об участниках турнира.

"Мне хочется назвать состав турнира. Вы уже читали примерный, он очень близок к тому, что написано. Без иностранных команд. Это совместное решение РПЛ, генерального партнера и вещателя. Практика показала, что российскому болельщику гораздо интереснее матчи клубов РПЛ, нежели приглашенных, пусть и именитых гостей. Сейчас хотим, чтобы это было 6 команд РПЛ", - добавил Алаев.

Ранее сообщалось, что в турнире примут участие "Зенит", "Динамо", "Краснодар", "Спартак", ЦСКА и "Ростов".

Напомним, в феврале этого года алматинцы, ставшие чемпионами КПЛ-2024, сыграли на зимнем Кубке РПЛ вместе с российскими клубами "Ростов" (2:1), "Спартак" (0:6) и командой из ОАЭ "Шабаб Аль-Ахли" (0:2).