Сборная Казахстана начала подготовку к заключительным матчам Лиги наций

Сборная Казахстана по футболу приступила к подготовке к заключительным матчам Лиги наций, сообщают Vesti.kz со ссылкой на КФФ.

Видео с тренировки национальной команды на стадионе "Центральный" в Алматы появилось в соцсетях КФФ. Позже к команде присоединятся играющие зарубежом Абат Аймбетов, Бахтиер Зайнутдинов, Нуралы Алип, Максим Самородов и Галымжан Кенжебек.

Напомним, 14 ноября подопечные Станислава Черчесова сыграют в Алматы со сборной Австрии, а 17-го встретятся в Осло с Норвегией.

Напомним, сборная Казахстана, представленная в группе 3 Лиги B после четырех туров, занимает последнее, четвертое место. На счету команды Черчесова одно очко. У Норвегии, Австрии и Словении по семь баллов.