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"Кайрат" получил чемпионское тондо после победы в КПЛ

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"Кайрат" получил чемпионское тондо после победы в КПЛ ©ФК "Кайрат"

Алматинский "Кайрат" награжден чемпионским тондо после триумфа в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

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Алматинский "Кайрат" награжден чемпионским тондо после триумфа в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Вручение состоялось сегодня, 11 ноября перед "Центральным" стадионом в Алматы.

Напомним, что алматинцы оформили чемпионство в матче 26 тура КПЛ. победив на выезде "Атырау" со счетом 1:0.

В параллельном матче "Астана", которая, также рассчитывала на победу в чемпионате Казахстана, разгромила "Жетысу" - 5:0. По итогам заключительного тура, алматинцы набрали 47 очков, а "Астана" - 46.

"Кайрат" в четвертый раз стал чемпионом страны. Ранее, алматинцы побеждали в 1992, 2004 и 2020 году.

Добавим, что руководством QFL было принято решение не проводить награждение в день тура, когда было сложно предугадать, каким будет итог игр в Атырау и Алматы.


Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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