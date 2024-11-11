"Кайрат" получил чемпионское тондо после победы в КПЛ

Алматинский "Кайрат" награжден чемпионским тондо после триумфа в КПЛ-2024, сообщают Vesti.kz.

Вручение состоялось сегодня, 11 ноября перед "Центральным" стадионом в Алматы.

Напомним, что алматинцы оформили чемпионство в матче 26 тура КПЛ. победив на выезде "Атырау" со счетом 1:0.

В параллельном матче "Астана", которая, также рассчитывала на победу в чемпионате Казахстана, разгромила "Жетысу" - 5:0. По итогам заключительного тура, алматинцы набрали 47 очков, а "Астана" - 46.

"Кайрат" в четвертый раз стал чемпионом страны. Ранее, алматинцы побеждали в 1992, 2004 и 2020 году.

Добавим, что руководством QFL было принято решение не проводить награждение в день тура, когда было сложно предугадать, каким будет итог игр в Атырау и Алматы.