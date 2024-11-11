Сезон КПЛ все, или за кем из казахстанцев следить дальше: есть сборная, Оразов и "дерби" в трех странах

Сезон в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) завершен, и до конца года осталось не так много событий с участием отечественных футболистов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, за кем еще будут следить казахстанские болельщики до конца 2024-го.

Начнем с того, что еще четыре матча с участием казахстанских клубов запланировано на ближайший месяц с небольшим. Это финал Кубка лиги между "Астаной" и "Женисом" (23 ноября), а также игры столичного клуба в Лиге конференций: дома с "Виторией" (28 ноября) и "Челси" (12 декабря), а также в гостях с АПОЭЛом (19 декабря).

Кроме того, на этой неделе сборная Казахстана проведет два заключительных матча в группе Лиги наций. 14 ноября дома команда встретится с Австрией, 17 числа - в гостях с Норвегией.

Что же касается зарубежных чемпионатов, то можно обратить внимание на турецкую, где выступают двое казахстанцев. В первую очередь, это универсал из. Он играет крайне редко, но до конца года стамбульцев ждет еще семь игр, поэтому вероятность выйти на поле есть. В том числе "Бешикташ" ждет дерби си две встречи в рамках общего этапа Лиги Европы

Абат Аймбетов играет за "Адана Демирспор". Команду ждет шесть матчей во внутренних турецких турнирах, а 16 декабря состоится самый интересный для казахстанских зрителей матч в Суперлиге: в День Независимости Республики Казахстан "Адана" Аймбетова примет на своем поле "Бешикташ" Зайнутдинова.

Сыграют ли Абат и Бахтиер друг против друга? Узнаем через 35 дней.

Сразу пять игроков выступают в российских лигах, и их выступления тоже будут вызывать интерес. В РПЛ по четыре матча до конца года ждут "Зенит" , за который играет Нуралы Алип , и "Ахмат" , где выступает Максим Самородов . Кстати говоря, 27 ноября они сыграют друг против друга в третий раз за месяц, встреча пройдет в Грозном.

В первой лиге России по четыре встречи до конца года проведут клубы Артура Шушеначева и Льва Скворцова - "Сочи" и "Шинник". А во второй лиге (третий дивизион) один матч проведет астраханский "Волгарь", чьи цвета защищает Акмаль Бахтияров.

Еще четыре матча в уходящем году запланировано у датского "Силькеборга". Это значит, что зрители из Казахстана смогут увидеть в деле полузащитника Рамазана Оразова.

Другого хавбека, Абинура Нурымбета, тоже может ждать еще две игры в этом году. Узбекистанский "Андижан", за который он выступает, должен набрать очки в последних двух турах, чтобы точно обезопасить себя от зоны вылета.

Защитник Тимур Рудосельский играет за "Вест Армению" в чемпионате Армении. Его команда проведет еще три игры до конца календарного года.

Все их команды не входят в число топ-6, но и не претендуют на вылет. Всем клубам осталось провести по две игры до завершения чемпионата, и только "Сморгонь" Аскарова проведет три встречи.

30 ноября БАТЭ на своем поле примет "Сморгонь". Друг против друга могут сыграть Омиртаев и Аскаров.

Еще пять матчей в этом году проведет кипрскийиз второго дивизиона, за который играет впервые вызванный в сборную Казахстана вингер Галымжан Кенжебек

Такое же количество игр провести предстоит иранскому "Нассаджи Мазандеран". Что же связывает Казахстан с этим клубом? То, что с недавних пор там играет экс-полузащитник сборной Александр Меркель. Пока его команда занимает последнее место в чемпионате.

Полузащитник Вадим Яковлев может провести еще один матч в осенней части чемпионата Молдовы. Экс-игрок молодежной сборной Казахстана защищает цветы клуба "Бельцы".

Отметим, что здесь были перечислены все казахстанцы, выступающие на высоком уровне за пределами Казахстана, и у чьих команд еще будут официальные матчи до конца года. Кроме того, мы не упоминали тех, кто вылетел из строя ввиду травм и точно не сыграет до конца 2024-го.

Фото: ФК "Ахмат"©️