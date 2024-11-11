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Сезон КПЛ все, или за кем из казахстанцев следить дальше: есть сборная, Оразов и "дерби" в трех странах

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Сезон КПЛ все, или за кем из казахстанцев следить дальше: есть сборная, Оразов и "дерби" в трех странах ©ФК "Зенит"

Сезон в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) завершен, и до конца года осталось не так много событий с участием отечественных футболистов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, за кем еще будут следить казахстанские болельщики до конца 2024-го.

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Сезон в казахстанской премьер-лиге (КПЛ) завершен, и до конца года осталось не так много событий с участием отечественных футболистов. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, за кем еще будут следить казахстанские болельщики до конца 2024-го.

Начнем с того, что еще четыре матча с участием казахстанских клубов запланировано на ближайший месяц с небольшим. Это финал Кубка лиги между "Астаной" и "Женисом" (23 ноября), а также игры столичного клуба в Лиге конференций: дома с "Виторией" (28 ноября) и "Челси" (12 декабря), а также в гостях с АПОЭЛом (19 декабря).

Кроме того, на этой неделе сборная Казахстана проведет два заключительных матча в группе Лиги наций. 14 ноября дома команда встретится с Австрией, 17 числа - в гостях с Норвегией.


Что же касается зарубежных чемпионатов, то можно обратить внимание на турецкую Суперлигу, где выступают двое казахстанцев. В первую очередь, это универсал из "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов. Он играет крайне редко, но до конца года стамбульцев ждет еще семь игр, поэтому вероятность выйти на поле есть. В том числе "Бешикташ" ждет дерби с "Фенербахче" и две встречи в рамках общего этапа Лиги Европы.

Абат Аймбетов играет за "Адана Демирспор". Команду ждет шесть матчей во внутренних турецких турнирах, а 16 декабря состоится самый интересный для казахстанских зрителей матч в Суперлиге: в День Независимости Республики Казахстан "Адана" Аймбетова примет на своем поле "Бешикташ" Зайнутдинова.

Сыграют ли Абат и Бахтиер друг против друга? Узнаем через 35 дней.


Сразу пять игроков выступают в российских лигах, и их выступления тоже будут вызывать интерес. В РПЛ по четыре матча до конца года ждут "Зенит", за который играет Нуралы Алип, и "Ахмат", где выступает Максим Самородов. Кстати говоря, 27 ноября они сыграют друг против друга в третий раз за месяц, встреча пройдет в Грозном.

В первой лиге России по четыре встречи до конца года проведут клубы Артура Шушеначева и Льва Скворцова - "Сочи" и "Шинник". А во второй лиге (третий дивизион) один матч проведет астраханский "Волгарь", чьи цвета защищает Акмаль Бахтияров.

Еще четыре матча в уходящем году запланировано у датского "Силькеборга". Это значит, что зрители из Казахстана смогут увидеть в деле полузащитника Рамазана Оразова.

Другого хавбека, Абинура Нурымбета, тоже может ждать еще две игры в этом году. Узбекистанский "Андижан", за который он выступает, должен набрать очки в последних двух турах, чтобы точно обезопасить себя от зоны вылета.

Защитник Тимур Рудосельский играет за "Вест Армению" в чемпионате Армении. Его команда проведет еще три игры до конца календарного года.


В чемпионате Беларуси выступают пять казахстанцев: Оралхан Омиртаев (БАТЭ), Александр Широбоков ("Славия Мозырь"), Владислав Васильев ("Минск"), Мирас Кобеев ("Ислочь") и Микаэль Аскаров ("Сморгонь").

Все их команды не входят в число топ-6, но и не претендуют на вылет. Всем клубам осталось провести по две игры до завершения чемпионата, и только "Сморгонь" Аскарова проведет три встречи.

30 ноября БАТЭ на своем поле примет "Сморгонь". Друг против друга могут сыграть Омиртаев и Аскаров.


Еще пять матчей в этом году проведет кипрский "Акритас Хлоракас" из второго дивизиона, за который играет впервые вызванный в сборную Казахстана вингер Галымжан Кенжебек

Такое же количество игр провести предстоит иранскому "Нассаджи Мазандеран". Что же связывает Казахстан с этим клубом? То, что с недавних пор там играет экс-полузащитник сборной Александр Меркель. Пока его команда занимает последнее место в чемпионате.

Полузащитник Вадим Яковлев может провести еще один матч в осенней части чемпионата Молдовы. Экс-игрок молодежной сборной Казахстана защищает цветы клуба "Бельцы".


Отметим, что здесь были перечислены все казахстанцы, выступающие на высоком уровне за пределами Казахстана, и у чьих команд еще будут официальные матчи до конца года. Кроме того, мы не упоминали тех, кто вылетел из строя ввиду травм и точно не сыграет до конца 2024-го.

Фото: ФК "Ахмат"©️

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 15 11 4 0 32-7 37
2 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3 Локомотив М 15 11 1 3 30-18 34
4 Динамо М 15 9 3 3 31-17 30
5 Спартак М 15 8 4 3 25-12 28
6 ЦСКА М 15 8 3 4 24-10 27
7 Рубин 15 5 4 6 17-22 19
8 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9 Акрон Тл 15 4 4 7 19-30 16
10 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12 Крылья Советов 15 3 3 9 13-23 12
13 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8

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