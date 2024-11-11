У "Челси" перед матчем с "Астаной" решили увести игрока за 34 миллиарда

Атакующий полузащитник "Челси" Кристофер Нкунку может сменить клуб и оказаться в "Манчестер Юнайтед", сообщают Vesti.kz.

По информации Get French Football News со ссылкой на L’Equipe, манкунианцы уже сделали запрос по возможному трансферу футболиста.

Француз недоволен своим текущим положением в "Челси" - в этом сезоне АПЛ он провел на поле всего 154 минуты, получая больше игрового времени лишь в Кубке лиги и Лиге конференций.

Хотя Нкунку еще не сообщил клубу о намерении уйти, несколько команд, включая "Юнайтед", уже проявили интерес к его переходу.

Трансферная стоимость игрока оценивается в 65 миллионов евро (свыше 34 миллиардов тенге).

Напомним, "Челси" сыграет с "Астаной" в рамках общего этапа Лиги конференций. Матч пройдет 12 декабря в Казахстане.