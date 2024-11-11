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Нападающий "Актобе" дал громкое обещание после КПЛ-2024

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Нападающий "Актобе" дал громкое обещание после КПЛ-2024 ©ФК "Актобе"

Нападающий "Актобе" Дорни Ромеро прокомментировал свое выступление в последнем туре КПЛ-2024, в котором его клуб обыграл "Туран" (2:0), сообщают Vesti.kz. В этой игре доминиканский форвард отметился забитым голом.

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Нападающий "Актобе" Дорни Ромеро прокомментировал свое выступление в последнем туре КПЛ-2024, в котором его клуб обыграл "Туран" (2:0), сообщают Vesti.kz. В этой игре доминиканский форвард отметился забитым голом.

"Для нас было очень важно успешно завершить сезон. У нас был трудный матч. Слава богу, я забил и завершил свою серию без голов. Теперь буду готовиться к следующему сезону, больше помогать команде и забивать голы с начала сезона", - сказал Ромеро.


Ромеро в КПЛ-2024 сыграл в 23 матчах, забив пять голов и, сделав один ассист.

Напомним, "Актобе" набрал 43 очка и финишировал на третьем месте. "Красно-белые" в ранге обладателей Кубка Казахстана представят страну в следующем розыгрыше еврокубков в Лиге Европы.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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