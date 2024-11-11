Нападающий "Актобе" дал громкое обещание после КПЛ-2024

Нападающий "Актобе" Дорни Ромеро прокомментировал свое выступление в последнем туре КПЛ-2024, в котором его клуб обыграл "Туран" (2:0), сообщают Vesti.kz. В этой игре доминиканский форвард отметился забитым голом.

"Для нас было очень важно успешно завершить сезон. У нас был трудный матч. Слава богу, я забил и завершил свою серию без голов. Теперь буду готовиться к следующему сезону, больше помогать команде и забивать голы с начала сезона", - сказал Ромеро.

Ромеро в КПЛ-2024 сыграл в 23 матчах, забив пять голов и, сделав один ассист.

Напомним, "Актобе" набрал 43 очка и финишировал на третьем месте. "Красно-белые" в ранге обладателей Кубка Казахстана представят страну в следующем розыгрыше еврокубков в Лиге Европы.