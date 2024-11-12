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Уедет в Аргентину? Месси раскрыл свое будущее после громкой сенсации

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Уедет в Аргентину? Месси раскрыл свое будущее после громкой сенсации ©ФК "Интер Майами"

Лидер американского "Интер Майами" и сборной Аргентины сделал заявление о своем будущем после вылета из серии плей-офф МЛС, передает Vesti.kz.

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Лидер американского "Интер Майами" и сборной Аргентины сделал заявление о своем будущем после вылета из серии плей-офф МЛС, передает Vesti.kz.

Его команда выиграла регулярный чемпионат МЛС, но вылетела в первой же стадии плей-офф, проиграв "Аталанта Юнайтед" в серии до двух побед (2:1, 1:2, 2:3).

"Завершился сезон, в котором мы продолжали расти как клуб. И хотя мы достигли некоторых целей, нам хотелось большего. Спасибо всем людям, которые сопровождали и поддерживали нас. Теперь мы планируем подготовиться к тому, чтобы вернуться сильнее в следующем сезоне", - написал Месси.


Напомним, что Лео выступает за "Интер Майами" с прошлого года. Его контракт действует до 2025 года.

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