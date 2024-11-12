"Реал" выбрал главную трансферную цель зимы. Роналду будет недоволен

Мадридский "Реал" заинтересован в подписании защитника "Аль-Насра" Эмерика Ляпорта, передает Vesti.kz со ссылкой на Relevo.

По информации издания, трансфер 30-летнего футболиста является приоритетной целью мадридского клуба в зимнее трансферное окно.

Контракт Ляпорта с "Аль-Насром", за который выступает португалец Криштиану Роналду, рассчитан до лета 2026 года. Сайт Transfermarkt.de оценивает испанского футболиста в 20 миллионов евро. В этом сезоне Эмерик сыграл за свой клуб 15 матчей и забил три мяча.

Напомним, "Реал" потерял ключевого центрального защитника: из-за разрыва крестообразных связок колена до конца сезона выбыл Эдер Милитао. Также ранее из-за аналогичной травмы на длительный срок выбыл правый защитник Даниэль Карвахаль.

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