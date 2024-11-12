Клуб КПЛ хотел выкупить у "Кайрата" игрока сборной Казахстана

Вратарь сборной Казахстана Темирлан Анарбеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о своем будущем после завершения нынешнего сезона.

На данный момент Анарбеков выступает на правах аренды за "Женис", а права на игрока принадлежат алматинскому "Кайрату".

"Я точно возвращаюсь в "Кайрат" после этого сезона, аренда заканчивается. "Женис" хотел меня оставить, они готовы были выкупить меня, но сумма выкупа слишком высокая. Теперь в будущем сезоне хочу бороться за место основного вратаря в "Кайрате", - отметил 22-летний голкипер.

Анарбеков провел в этом сезоне 18 матчей за "Женис" во всех турнирах, в четырех из них он отыграл на ноль. Также он помог столичному клубу выйти в финал Кубка Лиги, где "Женис" сыграет с "Астаной".

Добавим, что "Кайрат" после этого сезона может потерять сразу двух голкиперов - россиянин Вадим Ульянов имеет предложения из Европы, а кандидат в сборную Казахстана Данил Устименко намерен покинуть клуб на правах свободного агента.