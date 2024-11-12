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КПЛ
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Клуб КПЛ хотел выкупить у "Кайрата" игрока сборной Казахстана

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Клуб КПЛ хотел выкупить у "Кайрата" игрока сборной Казахстана ©КФФ

Вратарь сборной Казахстана Темирлан Анарбеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о своем будущем после завершения нынешнего сезона.

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Вратарь сборной Казахстана Темирлан Анарбеков в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о своем будущем после завершения нынешнего сезона.

На данный момент Анарбеков выступает на правах аренды за "Женис", а права на игрока принадлежат алматинскому "Кайрату".

"Я точно возвращаюсь в "Кайрат" после этого сезона, аренда заканчивается. "Женис" хотел меня оставить, они готовы были выкупить меня, но сумма выкупа слишком высокая. Теперь в будущем сезоне хочу бороться за место основного вратаря в "Кайрате", - отметил 22-летний голкипер.

Анарбеков провел в этом сезоне 18 матчей за "Женис" во всех турнирах, в четырех из них он отыграл на ноль. Также он помог столичному клубу выйти в финал Кубка Лиги, где "Женис" сыграет с "Астаной".

Добавим, что "Кайрат" после этого сезона может потерять сразу двух голкиперов - россиянин Вадим Ульянов имеет предложения из Европы, а кандидат в сборную Казахстана Данил Устименко намерен покинуть клуб на правах свободного агента.

 

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК Женис ФК КПЛ Футбол

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