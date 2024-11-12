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Боранбаев рассказал о судьбе главного тренера "Кайрата" и возвращении игрока сборной Казахстана

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Боранбаев рассказал о судьбе главного тренера "Кайрата" и возвращении игрока сборной Казахстана ©ФК "Кайрат"

"Кайрат" в четвертый раз стал чемпионом Казахстана и в следующем году сыграет в еврокубках. Владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о будущем главного тренера Рафаэля Уразбахтина, трансферах и возможном возвращении Артура Шушеначева.

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"Кайрат" в четвертый раз стал чемпионом Казахстана и в следующем году сыграет в еврокубках. Владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о будущем главного тренера Рафаэля Уразбахтина, трансферах и возможном возвращении Артура Шушеначева.

- Кайрат Советаевич, сейчас один из актуальных вопросов - будущее главного тренера Рафаэля Уразбахтина. Останется ли он? 

- Скоро мы предоставим информацию.

- Если говорить о будущем, какой будет трансферная политика и может ли уйти вратарь Вадим Ульянов? 

- Что касается трансферов, у нас есть понимание. Ульянов, скорее всего, останется, мы хотим, чтобы он остался, ведем переговоры. По остальным позициям мы знаем, какие усиливать и уже работаем.

- Устименко уйдет?

- Мы хотим, чтобы он развивался, а не сидел на скамейке. По нему скоро также примем решение.

- Есть вероятность, что кто-то из бывших игроков вернется, например, Шушеначев?

- Есть. Те ребята, которые были в аренде, их будут смотреть на сборах. Касательно Шушеначева - у нас есть с ним договоренность, если он возвращается в Казахстан, то в "Кайрат". Но честно говоря нам хотелось, чтобы он заиграл зарубежом, необязательно ему возвращаться.

Ранее Боранбаев потролил "Астану" после победы "Кайрата" в КПЛ-2024. В столичном клубе ему ответили.

Футболисты "Кайрата" стали миллионерами после победы в КПЛ-2024. Подробности

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Кайрат ФК КПЛ Футбол Боранбаев Кайрат Артур Шушеначев

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