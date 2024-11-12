Боранбаев рассказал о судьбе главного тренера "Кайрата" и возвращении игрока сборной Казахстана

"Кайрат" в четвертый раз стал чемпионом Казахстана и в следующем году сыграет в еврокубках. Владелец алматинского клуба Кайрат Боранбаев в интервью корреспонденту Vesti.kz высказался о будущем главного тренера Рафаэля Уразбахтина, трансферах и возможном возвращении Артура Шушеначева.

- Кайрат Советаевич, сейчас один из актуальных вопросов - будущее главного тренера Рафаэля Уразбахтина. Останется ли он?

- Скоро мы предоставим информацию.

- Если говорить о будущем, какой будет трансферная политика и может ли уйти вратарь Вадим Ульянов?

- Что касается трансферов, у нас есть понимание. Ульянов, скорее всего, останется, мы хотим, чтобы он остался, ведем переговоры. По остальным позициям мы знаем, какие усиливать и уже работаем.

- Устименко уйдет?

- Мы хотим, чтобы он развивался, а не сидел на скамейке. По нему скоро также примем решение.

- Есть вероятность, что кто-то из бывших игроков вернется, например, Шушеначев?

- Есть. Те ребята, которые были в аренде, их будут смотреть на сборах. Касательно Шушеначева - у нас есть с ним договоренность, если он возвращается в Казахстан, то в "Кайрат". Но честно говоря нам хотелось, чтобы он заиграл зарубежом, необязательно ему возвращаться.

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