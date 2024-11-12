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Команда Рахмонова сообщила хорошие новости по бою на UFC 310

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Команда Рахмонова сообщила хорошие новости по бою на UFC 310 ©Dar Team

В команда третьего номера рейтинга полусреднего веса UFC из Казахстана Шавката Рахмонова (18-0) сообщили о том, что нашли соперника для следующего боя, передает Vesti.kz.

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В команда третьего номера рейтинга полусреднего веса UFC из Казахстана Шавката Рахмонова (18-0) сообщили о том, что нашли соперника для следующего боя, передает Vesti.kz.

Изначально Шавкат должен был 7 декабря в Лас-Вегасе подраться с чемпионом UFC дивизиона Белалом Мухаммадом (24-3), но американец вынужден был отказаться из-за инфекционного заболевания кости стопы.

Накануне стало известно, что от боя с ним отказались Камару Усман и Колби Ковингтон, но появился вариант в виде одного из латиноамериканских бойцов.

"Так, у нас есть хорошие новости, кто то хороший согласился на бой. UFC 310 в силе", - отмечается сообщении Dar Pro Team в Instagram.


Рахмонов последний раз дрался в UFC в декабре 2023 года, когда во втором раунде финишировал американца Стивена Томпсона (17-7-1).

Рахмонов - Мухаммад Лас-Вегас США MMA Рахмонов Шавкат UFC Усман Камару

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