Близкие к Шавкату Рахмонову люди сообщили плохую новость

Стало известно о том, что бой казахстанского файтера Шавката Рахмонова против бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе, американца нигерийского происхождения Камару Усмана не состоится, передают Vesti.kz.

"Сериал с поиском соперника Шавкату продолжается, люди, близкие к Рахмонову, говорят, что Усман отказался от боя, ждем обновлений", - пишет Вестник MMA.

Ранее этот же источник сообщал, что бой Рахмонова и Усмана находится в разработке.

Напомним, у казахстанца сорвался поединок против действующего чемпиона UFC Белала Мухаммада. Они должны были возглавить турнир UFC 310, намеченный на 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский файтер палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем. На данный момент организаторы UFC 310 находятся в поиске нового главного события, вследствие чего всплывают разные фамилии относительно следующего соперника Рахмонова.

Рахмонов идет на серии 18-0, а в рейтинге полусреднего дивизиона UFC занимает третье место.

Стало известно, когда Шавкат Рахмонов возглавит рейтинг UFC