Появились новости о следующем сопернике Рахмонова в UFC: бой в разработке

Поединок казахстанского полусредневеса UFC Шавката Рахмонова против американца нигерийского происхождения Камару Усмана находится в разработке, передают Vesti.kz со ссылкой на Вестник MMA.

Стало известно, когда Шавкат Рахмонов возглавит рейтинг UFC

"Бой действительно в разработке, но контракты не подписаны и его еще могут переиграть, так что ждем, когда будет подтверждение хотя бы от одной стороны. Пока статус: в разработке", - пишет источник.

Изначально планировалось, что Рахмонов подерется с действующим чемпионом промоушена Белалом Мухаммадом в рамках турнира UFC 310 7 декабря в Лас-Вегасе (штат Невада, США), но американский файтер палестинского происхождения снялся с боя из-за проблем со здоровьем. На данный момент организаторы UFC 310 находятся в поиске нового главного события.

Усман занимает второе место в рейтинге полусреднего веса UFC, Рахмонов - третье.

Казахстанец еще не выходил в октагон в этом году, последний поединок он провел в декабре 2023-го, финишировав во втором раунде американца Стивена Томпсона.

Усман, бывший чемпион UFC в полусреднем весе, последний раз бился в октябре 2023-го, проиграв решением большинства судей Хамзату Чимаеву, представляющему ОАЭ.