Искусственный интеллект назвал победителя боя Рахмонов - Усман и точный исход

Аккаунт в соцсети X World of MMA опубликовал пост, посвященный возможному поединку между непобежденным казахстанцем Шавкатом Рахмоновым (18-0) и экс-чемпионом UFC в полусреднем весе Камару Усманом (20-4), сообщают Vesti.kz. Расклад на поединок сделан на основе анализа искуственного интеллекта.

Тот факт, что бой из трех раундов, сильно меняет анализ. В таком случае, я все равно склоняюсь в сторону Шавката Рахмонова, но теперь уже предполагаю победу техническим нокаутом или сабмишеном во втором раунде. Вот почему: Более короткий бой выгоден для выносливости Усмана, но также означает, что Шавкату нужно будет с самого начала задавать высокий темп.

Первый раунд, вероятно, пройдет так:

Усман будет стараться установить контроль с помощью джеба и клинча;

Шавкат будет использовать удары ногами, чтобы держать дистанцию;

Меньше времени на "разведку", так как формат боя будет сокращен.

Второй раунд:

Шавкату придется увеличивать давление;

Скорее всего, он пойдет на риск ради досрочного завершения боя;

Завершение боя может наступить, если Шавкат поймает Усмана на смене позиции в борьбе.

Сокращенный бой даже усиливает мою уверенность в досрочной победе Шавката, так как он не может позволить себе быть терпеливым, как в пятираундовом формате. Он завершил все свои 18 боев досрочно, и трехраундовый формат только усилит его стремление к этому. Ключевой фактор: если Шавкат не завершит бой досрочно, всего три раунда могут сыграть на руку Усману, так как его борьба может помочь ему взять раунды за счет контроля, даже если он получает больше урона. Это делает бой более опасным для Шавката и повышает необходимость найти возможность для досрочного завершения в первых раундах.

Напомним, изначально Рахмонов должен был подраться с действующим чемпионом UFC в полусреднем весе Белалом Мухаммадом (24-3) 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе (США). Однако американский боец палестинского происхождения снялся с поединка из-за проблем со здоровьем.