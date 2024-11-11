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Хамитжанов ответил на троллинг Боранбаева после чемпионства в КПЛ

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Хамитжанов ответил на троллинг Боранбаева после чемпионства в КПЛ ©ФК "Астана"

Руководитель футбольного клуба "Астана" Саян Хамитжанов прокомментировал высказывания председателя наблюдательного совета "Кайрата" Кайрата Боранбаева после чемпионства в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), передают Vesti.kz.

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Руководитель футбольного клуба "Астана" Саян Хамитжанов прокомментировал высказывания председателя наблюдательного совета "Кайрата" Кайрата Боранбаева после чемпионства в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), передают Vesti.kz.

В заключительном туре алматинский клуб оформил чемпионство, после чего Боранбаев заявил: "В следующем сезоне мы будем играть в Лиге чемпионов и не будем отправлять резервный состав, если будем играть в еврокубках. Будем играть теми ребятами, которые есть".

Как известно, "Астана" в этом сезоне прибегала к ротации состава в еврокубках, в частности, без ведущих футболистов проиграла выездной матч Лиги конференции кипрскому "Пафосу".

В "Астане" отреагировали на чемпионство "Кайрата" в КПЛ-2024

"Я уже пожелал "Кайрату" удачи в квалификации Лиги чемпионов, буду искренне переживать за их успехи, не все время же лишь "Астане" в одиночку тащить весь клубный казахстанский футбол в еврокубках. Кайрат Советаевич рассуждает о вещах, с которыми никогда не сталкивался в жизни, пусть для начала впервые узнает, что такое игра на два фронта, когда в каждом турнире нужно достигать максимальных целей – тогда и посмотрим, где и каким составом "Кайрат" будет играть. На стадии квалификации наша команда никогда не играла резервным составом, единственной из казахстанских команд добиваясь поставленных в еврокубках результатов, благодаря чему и "Кайрат" получит более легкий жребий, и "Актобе" стартует с Лиги Европы. К сожалению, нам никто подобных услуг в Европе не оказывает, а наоборот, чаще якорем тянет нас назад. Так что прежде чем учить кого-то, как играть в Европе, неплохо бы самим для начала научиться это делать", - приводит слова Хамитжанова KazFootball.kz.

"Кайрат" стал чемпионом Казахстана по футболу

Напомним, "Астана" заняла второе место в КПЛ. При этом сезон для столичной команды не завершен, впереди у нее матчи в общем этапе Лиги конференций с португальской "Виторией Гимарайнш" (дома, 28 ноября), лондонским "Челси" (дома, 12 декабря) и кипрским АПОЭЛом (в гостях, 19 декабря).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Боранбаев Кайрат КПЛ Футбол Астана ФК Кайрат ФК

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