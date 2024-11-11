Хамитжанов ответил на троллинг Боранбаева после чемпионства в КПЛ

Руководитель футбольного клуба "Астана" Саян Хамитжанов прокомментировал высказывания председателя наблюдательного совета "Кайрата" Кайрата Боранбаева после чемпионства в казахстанской премьер-лиге (КПЛ), передают Vesti.kz.

В заключительном туре алматинский клуб оформил чемпионство, после чего Боранбаев заявил: "В следующем сезоне мы будем играть в Лиге чемпионов и не будем отправлять резервный состав, если будем играть в еврокубках. Будем играть теми ребятами, которые есть".

Как известно, "Астана" в этом сезоне прибегала к ротации состава в еврокубках, в частности, без ведущих футболистов проиграла выездной матч Лиги конференции кипрскому "Пафосу".

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"Я уже пожелал "Кайрату" удачи в квалификации Лиги чемпионов, буду искренне переживать за их успехи, не все время же лишь "Астане" в одиночку тащить весь клубный казахстанский футбол в еврокубках. Кайрат Советаевич рассуждает о вещах, с которыми никогда не сталкивался в жизни, пусть для начала впервые узнает, что такое игра на два фронта, когда в каждом турнире нужно достигать максимальных целей – тогда и посмотрим, где и каким составом "Кайрат" будет играть. На стадии квалификации наша команда никогда не играла резервным составом, единственной из казахстанских команд добиваясь поставленных в еврокубках результатов, благодаря чему и "Кайрат" получит более легкий жребий, и "Актобе" стартует с Лиги Европы. К сожалению, нам никто подобных услуг в Европе не оказывает, а наоборот, чаще якорем тянет нас назад. Так что прежде чем учить кого-то, как играть в Европе, неплохо бы самим для начала научиться это делать", - приводит слова Хамитжанова KazFootball.kz.

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Напомним, "Астана" заняла второе место в КПЛ. При этом сезон для столичной команды не завершен, впереди у нее матчи в общем этапе Лиги конференций с португальской "Виторией Гимарайнш" (дома, 28 ноября), лондонским "Челси" (дома, 12 декабря) и кипрским АПОЭЛом (в гостях, 19 декабря).