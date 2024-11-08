Гол на 87-й минуте решил исход матча "Астаны" в Лиге конференций

В ночь на 8 ноября "Астана" сыграла с кипрским "Пафосом" в рамках третьего тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Встреча прошла в Лимасоле и завершилась со счетом 1:0 в пользу кипрской команды. Гол на 87-й минуте забил вышедший на замену Андерсон.

Казахстанский клуб провел матч резервным составом, что позволило сопернику доминировать на поле. "Пафос" создал достаточно опасных моментов у ворот гостей и только благодаря надежным действиям Мухаммеджана Сейсена астанчане держались до поры до времени. Да и киприоты грешили неточностью в завершающей стадии атак, лишь под занавес игры добившись своего. Исход матча вполне закономерный, поскольку подопечные Григория Бабаяна не наиграли даже на ничью.

Далее им предстоит провести матчи с португальским "Гимарайншем", английским "Челси" и кипрским АПОЭЛом.

В первом туре казахстанцы обыграли на своем поле сербский клуб ТСЦ "Бачка-Топола" (1:0), а во втором туре уступили в гостях валлийскому ТНС (0:2).

Напомним, каждая команда сыграет в основном раунде по 6 матчей с разными соперниками (3 дома и 3 в гостях). В 1/8 финала Лиги конференций напрямую выходят 8 лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с 9 по 24 места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала.