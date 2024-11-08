Следующий соперник "Астаны" показал стопроцентный результат в еврокубках

Португальский "Гимарайнш" сыграл в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций, сообщают Vesti.kz.

Португальский клуб, накануне на своем поле обыграл чешскую команду "Млада-Болеслав" - 2:1.

Это третья победа "Гимарайнша" в общем этапе Лиги конференций. Ранее португальцы обыграли дома словенский "Целе" (3:1) и шведский "Юргорден" в гостях (2:1). На данный момент клуб идет в числе шести команд, набравших в таблице Лиги конференций девять очков из девяти.

Всего, в текущем розыгрыше еврокубков "Гимарайнш" сыграл девять матчей и во всех одержал победу.

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