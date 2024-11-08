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Назван лучший игрок "Астаны" в матче Лиги конференций

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Назван лучший игрок "Астаны" в матче Лиги конференций ©ФК "Астана"

Стал известен лучший игрок "Астаны" в матче Лиги конференций против "Пафоса", сообщают Vesti.kz.

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Стал известен лучший игрок "Астаны" в матче Лиги конференций против "Пафоса", сообщают Vesti.kz.

По мнению портала Flashscore.kz лучшим в составе столичного клуба стал вратарь Мухамеджан Сейсен получивший оценку 8,6.

Отметим, что игрок "Астаны" дебютировал в еврокубках.

Худшую оценку получил нигерийский полузащитник Ннамди Аханону с оценкой 6,2.

Напомним, "Астана" уступила "Пафосу" со счетом 0:1.

В следующем туре казахстанский клуб сыграет 28 ноября с португальским "Гимарайншем".

Добавим, ранее Сейсена после матча с "Пафосом" предложили включить в состав сборной Казахстана.

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Астана ФК Лига конференций Футбол

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