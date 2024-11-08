Дебютанта "Астаны" в еврокубках "отправили" в сборную Казахстана

Телеграм-канал "Серый CARDINAL" оценил игру вратаря "Астаны" Мухамеджана Сейсена в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций против кипрского "Пафоса", сообщают Vesti.kz.

Сейсен стал дебютантом еврокубков а "Астана" потерпела поражение со счетом 0:1.

"После таких матчей вратарю "Астаны" Сейсену впору давать шанс в сборной Казахстана. Уверены, что Чондрич пропустил бы больше, да и основной состав проиграл бы крупнее. Если серьёзно, то у астанчан был реальный шанс на выход из группы. Победа над "Нью-Сейнтс" открывала неплохие перспективы. Что касается "Пафоса", то эта команда очень сильная. Жаль, что нельзя повернуть время вспять и тогда, глядишь, все было бы по другому", - пишет телеграм-канал.