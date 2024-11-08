В России вынесли вердикт "Астане" после поражения в Лиге конференций

Российский сайт Euro-football.ru отреагировал на поражение "Астаны" в матче третьего тура общего этапа Лиги конференций от кипрского "Пафоса", сообщают Vesti.kz.

"Пафос" успел наказать "Астану" за игру на 0:0 - гласит заголовок материала.

"В третьем туре Лиги конференций "Астана" гостила у "Пафоса" и просто отбивалась на 0:0.

Из опасных моментов выделим удар головой Влада Драгомира после навеса с угла поля на дальнюю штангу, но каким-то чудом смог отбить с линии ворот голкипер. После подачи с фланга от Бруно подхватил мяч в штрафной Жайро и с разворота вторым касанием пробил по воротам - лишь перекладина спасла гостей от пропущенного гола.

Выиграл подбор у штрафной соперника Драгомир и пробил в касание, парировал кипер перед собой, а после справился еще и с добиванием от Жайро.

Все же дожали своего соперника киприоты на 87-й минуте - с левого фланга Жажа Коэльо сместился в центр, но бить не стал издали, а подал на дальнюю штангу, куда вбежал Андерсон Силва и головой вколотил снаряд точно в нижний угол ворот - 1:0.

У "Астаны" остается три очка в активе, у соперника - шесть", - пишет сайт.