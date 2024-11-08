Какое место занимает "Астана" после третьего тура еврокубков

Стало известно место "Астаны" в общем этапе Лиги конференций после третьего тура, сообщают Vesti.kz.

Накануне столичный клуб уступил на выезде кипрскому "Пафосу" со счетом 1:0. Все решил единственный гол на 87-й минуте забил Андерсон.

Таким образом, "Астана", набрав три очка после трех матчей, занимает 25 место в общем этапе турнира. Отметим, что команды, оказавшиеся с 25 по 36 место вылетают из турнира.

Занявшие с первое по восьмое место клубы выходят в 1/8 финала. С 9 по 24 место команды сыграют в стыковых матчах.

Напомним, в первом туре "Астана" обыграла на своем поле сербский клуб ТСЦ "Бачка-Топола" (1:0), а во втором туре уступила в Англии валлийскому ТНС (0:2).

У казахстанского клуба остались матчи с португальским "Гимарайншем", английским "Челси" и кипрским АПОЭЛОМ.