В "Астане" отреагировали на чемпионство "Кайрата" в КПЛ-2024

Руководитель "Астаны" Саян Хамитжанов подвел итоги сезона в КПЛ-2024 и поздравил алматинский "Кайрат" с чемпионским титулом, сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

В последнем туре "Кайрат" на выезде обыграл "Атырау" со счетом 1:0. Благодаря этому клуб набрал 47 очков и на один балл обошел "Астану", который разгромил "Жетысу" (5:0).

"Поздравляю футбольный клуб "Кайрат" с чемпионством! Команда преподнесла своим болельщикам прекрасный подарок к 70-летию клуба. Увлекательная и захватывающая концовка наверняка понравилась всем любителям футбола, держа всех в напряжении до последних минут. Теперь алматинцам предстоит взять старт в квалификации Лиги Чемпионов, где я им желаю только удачи!", - сказал Хамитжанов.

Отметим, что Председатель наблюдательного совета "Кайрат" Кайрат Боранбаев подколол "Астану" после победы команды в КПЛ.

Теперь, "Кайрат" сыграет в Лиге чемпионов, а "Астана" в новом сезоне получила путевку в Лигу конференций.