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В "Астане" отреагировали на чемпионство "Кайрата" в КПЛ-2024

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В "Астане" отреагировали на чемпионство "Кайрата" в КПЛ-2024 ©ФК "Астана"

Руководитель "Астаны" Саян Хамитжанов подвел итоги сезона в КПЛ-2024 и поздравил алматинский "Кайрат" с чемпионским титулом, сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

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Руководитель "Астаны" Саян Хамитжанов подвел итоги сезона в КПЛ-2024 и поздравил алматинский "Кайрат" с чемпионским титулом, сообщает Vesti.kz со ссылкой на пресс-службу столичного клуба.

В последнем туре "Кайрат" на выезде обыграл "Атырау" со счетом 1:0. Благодаря этому клуб набрал 47 очков и на один балл обошел "Астану", который разгромил "Жетысу" (5:0).

"Поздравляю футбольный клуб "Кайрат" с чемпионством! Команда преподнесла своим болельщикам прекрасный подарок к 70-летию клуба. Увлекательная и захватывающая концовка наверняка понравилась всем любителям футбола, держа всех в напряжении до последних минут. Теперь алматинцам предстоит взять старт в квалификации Лиги Чемпионов, где я им желаю только удачи!",  - сказал Хамитжанов.

Отметим, что Председатель наблюдательного совета "Кайрат" Кайрат Боранбаев подколол "Астану" после победы команды в КПЛ.

Теперь, "Кайрат" сыграет в Лиге чемпионов, а "Астана" в новом сезоне получила путевку в Лигу конференций.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Астана ФК КПЛ Кайрат ФК Футбол

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