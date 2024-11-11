"Бешикташ" Зайнутдинова не смог победить в чемпионате Турции

"Бешикташ", цвета которого защищает казахстанский футболист Бахтиер Зайнутдинов, не справился с "Башакшехиром" в чемпионате Турции, передают Vesti.kz.

Встреча 12-го тура прошла в Стамбуле на стадионе "Башакшехир Фатих Терим" и завершилась со счетом 0:0.

Зайнутдинов попал в заявку на игру, но на поле так и не вышел.

"Бешикташ", имея в активе 21 балл, занимает пятое место в турнирной таблице, а "Башакшехир" с 16 очками находится на восьмой строчке.

В следующем туре, 24 ноября, "Бешикташ" примет дома "Гезтепе", а "Башакшехир" отправится в гости к "Газиантепу".

Ранее Зайнутдинов рассказал, по чьей "вине" не ушел из "Бешикташа" летом. Еще назвал главное отличие нынешнего главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова от предыдущего Магомеда Адиева.

Казахстанский универсал в нынешнем сезоне не проходит в стартовый состав турецкого клуба, когда его летом принял нидерландский специалист Джованни ван Бронкхорст. Контракт Зайнутдинова с "Бешикташем" истекает 30 июня 2027 года.