Зайнутдинов ответил, по чьей "вине" не ушел из "Бешикташа" летом

Универсал "Бешикташа" и сборной Казахстана по футболу Бахтиер Зайнутдинов рассказал, почему не сменил клуб в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

- Летом у вас было серьезное предложение из России. Почему отказались?

- Предложение было. Но мы поговорили с главным тренером "Бешикташа" ван Бронкхорстом. Он сказал, что верит в меня и хочет, чтобы я остался. Так что варианты и с арендой, и с трансфером клубом не рассматривались. Ну и фактор Лиги Европы тоже сказался. Мне хотелось поиграть на таком уровне. Однако, как видите, сейчас я редко выхожу на поле...", - рассказал он в интервью "СЭ".

- А если летом поступит предложение от ЦСКА?

- Сейчас не хочется забегать вперед. Давайте дождемся открытия трансферного окна. А там видно будет.

Напомним, летом шли разговоры об интересе к Зайнутдинову со стороны "Зенита".

Казахстанец перешел в "Бешикташ" из московского ЦСКА в прошлом году, подписав контракт с турецким клубом до 30 июня 2027-го. Сумма сделки составила 4,5 миллиона евро (данные Transfermarkt).

Также он играл за "Ростов", "Астану" и "Тараз".