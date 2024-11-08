В "Барсе" нашли замену предателю-игроку: он играет за сборную и стоит 50 миллионов

В "Барселоне" уже предположили, что уход нидерландского полузащитника Френки де Йонга практически неизбежен. Переговоры о продлении его контракта не принесли ожидаемого результата, а сам он отклонил все предложения о пролонгации, которые ему поступали, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, в каталонском клубе надеются его продать и выручить за трансфер более 70 миллионов евро. При этом "сине-гранатовые" активизировали поиск нового игрока на место Де Йонга. В этом смысле уже появился явный фаворит - это Алекс Баэна из "Вильяррела", трансферная стоимость которого оценивается в 50 миллионов евро. Сам Баэна не прочь продолжить карьеру в "Барселоне".

В каталонском клубе считают, что у него есть все, чтобы стать фантастическим преемником Де Йонга и очень важной частью ротации в команде Ханс-Дитера Флика. Более того, он еще очень молод, а значит, в свои 23 года имеет очень интересные возможности для развития. И согласится на очень умеренную зарплату.

Президент "Барселоны" Жоан Лапорта не хочет рисковать потерей Баэны и уже начал переговоры о достижении соглашения, чтобы тот смог присоединиться к команде, как только будет подтверждено, что Де Йонг переходит в другой клуб.

Ранее появилась информация, что "Барселона" готовится к предательству со стороны Де Йонга, подробности - тут.

Баэна - воспитанник клубов "Рокетас" и "Вильярреал". С прошлого года начал вызываться в основную сборную Испании. В нынешнем сезоне Ла Лиги он провел 10 матчей, забил 1 гол и отдал 5 ассистов.

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