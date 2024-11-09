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Германия
Вчера 22:02
 

Матч главной сенсации Европы закончился неожиданным результатом

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Матч главной сенсации Европы закончился неожиданным результатом ©x.com/bayer04_en

"Байер", ставший главной сенсацией предыдущего сезона в немецкой Бундеслиге, неожиданно оступился в матче с "Бохумом", передают Vesti.kz.

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"Байер", ставший главной сенсацией предыдущего сезона в немецкой Бундеслиге, неожиданно оступился в матче с "Бохумом", передают Vesti.kz.

Встреча 10-го тура состоялась в Бохуме на стадионе "Воновия Рурштадион" и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились гости усилиями Патрика Шика на 18-й минуте. Тогда как хозяева поля отыгрались стараниями Кодзи Миеси на 89-й.

"Байер" с 17 очками идет четвертым в турнирной таблице, а "Бохум" находится на последней, 18-й строчке, имея в активе 2 балла.

В следующем туре, 23 ноября, "Байер" примет дома "Хайденхайм", а "Бохум" сыграет на выезде со "Штутгартом".

Напомним, подопечные Хаби Алонсо в прошлом сезоне стали чемпионами Германии, не проиграв ни одного матча.

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