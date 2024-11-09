Ламин Ямаль сорвал выгодную трансферную сделку для "Барсы"? Подробности

Появились некоторые подробности относительно одного трансфера в "Барселону". Он может не состояться из-за восходящей звезды каталонского клуба Ламина Ямаля, передают Vesti.kz.

Как пишет El Nacional, Ямаль приобретает все больший вес в "Барселоне". В 17 лет он не только зарекомендовал себя как один из самых многообещающих игроков команды, но его влияние начинает ощущаться даже в таких стратегических решениях, как подписание контрактов. Руководство "сине-гранатовых" очень внимательно относится к предпочтениям молодого человека, понимая, что он представляет будущее клуба и должен быть окружен лучшими вариантами, чтобы максимально развить свой талант.

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Так, Трент Александер-Арнольд близок к расторжению своего контракта с "Ливерпулем". Англичанин, один из самых интересных защитников премьер-лиги, как ожидается, покинет "красных" в конце сезона. Это подписание может стать выгодной сделкой для "Барселоны", поскольку Александер-Арнольд перейдет бесплатно, что позволит каталонскому клубу укрепиться без больших финансовых затрат. Однако то, что в теории выглядело как прекрасная возможность, начало давать сбои, отчасти из-за предпочтений Ямаля.

На данный момент правый защитник "Барселоны" Жюль Кунде хорошо себя проявляет. Его надежность в обороне в сочетании со способностью внести свой вклад в атаку оказались идеальным дополнением для Ямаля на правом фланге. Химия между ними очевидна, и это сыграло ключевую роль в эффективной игре Ламина. Кунде дает ему свободно использовать свои атакующие способности.

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В такой ситуации приход Александера-Арнольда воспринимается не только как ненужный, но даже как потенциально вредный ход для молодого Ламина. У англичанина очень атакующий стиль игры, который может нарушить баланс, достигнутый между Кунде и Ямалем на этом фланге. Кроме того, Ямаль, похоже, предпочитает играть с Кунде и в команде осознают эту важность благоприятной среды для молодого таланта. В связи с этим переход в каталонский клуб Александера-Арнольда выглядит маловероятным.